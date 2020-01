Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Fahrzeugflotte für Weimarer Installateure

„Für uns ist es nicht alltäglich, eine so umfangreiche Flotte an ein Unternehmen aus der Region auszuliefern“, sagte Michael Kirschke, Verkaufsleiter im Weimarer VW-Autohaus Glinicke. Gleich 21 Fahrzeuge, 15 Transporter und sechs Caddy, standen am Freitagvormittag an der Erfurter Straße bereit, um von den Weimarer Firmen WWI Thomas und WWI Service übernommen zu werden. Die beiden Unternehmen, die im Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärbereich tätig sind, haben die Neufahrzeuge für vier Jahre geleast und damit einen Teil des bisherigen Fuhrparkes ersetzt – ihn insgesamt aber erweitert.

Mit der Wolfsburger Marke ist die in der Rießnerstraße ansässige WWI Thomas bereits seit ihrer Gründung vor 21 Jahren unterwegs – und das bundesweit bis nach München, Berlin und ins Ruhrgebiet. Das Unternehmen von Swen Thomas ist vorrangig im Anlagenbau auf Großbaustellen tätig, dort, wo beispielsweise Kliniken, Pflegeheime, Schulen und Turnhallen entstehen. Im vergangenen Dezember gründete sich darüber hinaus in Verantwortung von Thomas’ Sohn Scott die neue Firma WWI Service. Mit ihr soll nun auch das Geschäftsfeld der Privatkunden intensiver erschlossen werden. Der Bedarf nach Installateuren, die Heizungen und Lüftungen in Wohnhäusern warten oder Bäder sanieren und dabei möglichst kurzfristig verfügbar sind, sei in der Region mehr denn je vorhanden. Denn, so weiß Thomas: Gleich bei einigen seiner Branchenkollegen in und um Weimar sei es absehbar, dass sie sich vom Markt zurückziehen. Arbeit sei indes reichlich vorhanden, nicht zuletzt wegen der erheblichen Förderung, die der Bund inzwischen für die Umrüstung von ölbasierten Heizungsanlagen auf ökologisch vertretbarere Energiequellen. Um dieses Geschäftsfeld der kleineren, entsprechend breiter gestreuten Baustellen abzudecken, sei letztlich auch eine größere Fahrzeugflotte nötig. Ein Betätigungsfeld entdeckte Thomas bereits im Autohaus. Dort empfiehlt sich das Unternehmen, die Sanitärräume im Objekt zu modernisieren. Den weißen Lack der neuen Transporter ziert bereits das einheitliche Firmendesign mit Schriftzug und Logo. Letzteres, das insbesondere am Heck der Fahrzeuge großflächig zur Geltung kommt, entwarf Hannsjörg Schumann, der auch für unsere Zeitung fotografiert und unter anderem Urheber des jährlichen Goethe-Cartoons zum Dichtergeburtstag ist. Nachdem er vor Jahren schon das Logo für die Firma WWI Thomas gestaltete, ließ er nun auch jenes für das neue Unternehmen WWI Service folgen. In beiden Fällen näherte sich Schumann, der von Hause aus Architekt ist, in Farben und Formen dem Stil des Bauhauses. Auch Hannsjörg Schumann konnte 2019 ein Jubiläum feiern. 25 Jahre war es da her, dass er seine Grafikdesign-Firma „Grafides“ gründete.