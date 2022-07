Neue Fotoausstellung lockt ins Weimarer Klinikum

Am Mittwoch, 6. Juli, wird „Gesichter der Sucht“ eröffnet. Weitere Kulturnachrichten im Überblick:

Fotoausstellung „Gesichter der Sucht“

„Gesichter der Sucht“ heißt eine Ausstellung von Diana Neuber aus Anlass des 10-jährigen Bestehens der Station für Abhängigkeitserkrankungen in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Weimarer Klinikums. Sie wird am 6. Juli, 13 Uhr, im Flur der Psychiatrie 4 eröffnet. Interessierte haben bis 5. Juli, 16 Uhr die Möglichkeit, sich unter 03643/571451 für die Eröffnungsveranstaltung anzumelden.

Benefizkonzert mit Lesja Gorova

Authentisch, leidenschaftlich, echt. Genauso beschreibt sich der Kulturclub aus Mainz. Nun ist er am Dienstag, 5. Juli, 19 Uhr, im Mon Ami in Weimar auf Tour und will mit seinem musikalischen Talent begeistern. Der Eintritt ist frei. Spenden sind sehr willkommen, damit werden Menschen in der Ukraine unterstützt.

Kammermusik im Forum Seebach

Ein Konzert zu den Tagen der Kammermusik findet Dienstag, 5. Juli, 16 Uhr im Forum Seebach statt. Es musizieren Kammermusikensembles aus Studierenden der Weimarer Hochschule für Musik.