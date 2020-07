Neue Generation an Organisten stellt sich vor

Studierende aus der Orgelklasse von Martin Sturm an der Hochschule für Musik Franz Liszt gestalten das nächste Konzert des Weimarer Orgelsommers am Sonntag, 26. Juli, 18 Uhr, in der Stadtkirche St. Peter und Paul (Herderkirche). Dass der neuen Generation von Organistinnen und Organisten eine Bühne für ihre Ideen und Interpretationen gegeben wird, resultiert aus dem engen Kontakt zu Kantor Johannes Kleinjung, Leiter des Weimarer Orgelsommers. „Mit ihm verbindet uns eine großartige Zusammenarbeit. Als Lehrbeauftragter für Chorleitung bereichert er unser Institut seit langem“, erklärt Martin Sturm. Schnell sei im Frühjahr klar gewesen, dass der Orgelsommer mit Gastorganisten aus aller Welt nicht wie geplant stattfinden konnte. „So steht der diesjährige Weimarer Orgelsommer mit dem Fokus auf die junge Generation ganz besonders für Weimar – der Ort, an dem seit Jahrhunderten immer wieder neu Musik- und insbesondere Orgelgeschichte geschrieben wird“, so Martin Sturm. Am Sonntag geben Jonas Dippon und Franca Wiesmann Kostproben ihres Könnens. Weitere vier Konzerte von Studierenden folgen im August. Karten gibt es an der Abendkasse.