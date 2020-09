Neue Infektionen im Landkreis

Vier neue Coronafälle wurden am Sonntag aus dem Landkreis gemeldet. Am Samstag kam der positive Befund eines Mannes, der bereits als Kontaktperson in häuslicher Quarantäne war. Am Sonntag kamen noch drei weitere positiv getestete Personen hinzu, eine Frau und zwei Männer. Beide Männer wurden ins Krankenhaus auf die Coronastation eingeliefert. Derzeit werden die Kontaktpersonen ermittelt. Damit befinden sich sechs Bürger aus dem Landkreis in stationärer Behandlung. In der Stadt Weimar wurden seit Mittwoch keine neuen Corona-Infektionen bekannt. Zuletzt wurden drei weitere Betroffene als genesen gemeldet, insgesamt also 118 Menschen. Dementsprechend sank die Zahl der aktiv Kranken in der Stadt Weimar von 7 auf 4.