Neue Internetseite für Weimarer Malschule im neuen Jahr

Ein Höhepunkt im Malschuljahr 2020: Im Weimarer Hauptbahnhof übergaben Malschulleiterin Dana Fürnberg und Dozentin Christel Schöne am 9. November den neu gestalteten separaten Wartebereich an Christine Kromke (von rechts).

Für die Mal- und Zeichenschule geht ein schweres Malschuljahr zu Ende. Bedingt durch die notwendigen Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie, konnte nur ein Teil der Kursangebote durchgeführt werden, bilanziert Malschulleiterin Dana Fürnberg. Projekte wurden in diesem Jahr leider kaum realisiert. Immer wieder mussten Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer mit neuen Rahmenbedingungen konfrontiert werden, die Angebote mal öffnen, mal schließen. Coronabedingt wurde der Kursbetrieb zum 30. November eingestellt. „Wir blicken trotz allem hoffnungsvoll und zuversichtlich in die Zukunft!“, teilen Dana Fürnberg und ihr Team mit. Ein erstes Malschul-Highlight des Jahres 2021 wird die Freischaltung der neuen Internetseite sein, die von der Firma Goldwiege momentan erarbeitet wird. Am 24. Januar geht sie an den Start.