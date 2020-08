Neue Kampagne verbindet Weimar und die Welt

Weimar. Das Land Thüringen unterstützt die touristische Kooperation von Weimar GmbH und Klassik-Stiftung. Werbeplätze in großen Städten sind bereits reserviert.

Die Kulturstadt spürbar auf der touristischen Landkarte zu verorten und die Besucher für das Universum Weimar zu interessieren, ist das Ziel der Kampagne „Weimar besuchen. Welt entdecken“. Die Weimar GmbH startet in Kooperation mit der Klassik-Stiftung jetzt die bundesweite Bewerbung. Unterstützt wird dies durch den Freistaat.

Die zentrale Bildmarke mit Goethe- und Schiller-Denkmal, Bauhaus-Museum, Schloss Belvedere, der Juno-Büste und dem Römischen Haus greift die erfolgreichen Tourismusthemen der letzten Jahre ebenso wie Weimars einzigartige Parklandschaften als Reiseanlass auf. Plakatplätze in relevanten deutschen Städten wie Berlin, Nürnberg, Karlsruhe, Leipzig, Dresden sind bereits reserviert, berichtete die Weimar GmbH. Hinzu kommen Videoclips für Social-Media, Website und andere Kanäle.

„Die ersten Wochen nach der Corona-Pause haben gezeigt, dass die Menschen wieder gern und zahlreich nach Weimar kommen, sich hier wohl und sicher fühlen“, betont Ulrike Köppel, Geschäftsführerin der Weimar GmbH. Um an die Erfolge des Bauhaus-Jahres und Anfang 2020 anknüpfen zu können, verstärke man jetzt die gemeinsamen Anstrengungen. Damit ziele man auf individuell Reisende ab, wolle aber noch im Herbst auch Reiseveranstalter wieder in die Stadt holen.

„Die Botschaft ist so einfach wie schlüssig: Weimar ist ein hochkonzentrierter Ort, der eine reiche Kultur- und Gedankenwelt erschließt. Goethe, Schiller und all die anderen Persönlichkeiten haben die Welt nach Weimar gebracht und Weimar in die Welt getragen“, betonte Stiftungspräsidentin Ulrike Lorenz.

Die Stadtspitze begrüßt die Initiative auch unter wirtschaftlichen Aspekten: „Wir wollen, dass sich die Umsätze im Gastgewerbe und der indirekt partizipierenden Firmen wieder normalisieren – natürlich bei aller Vorsicht und mit dem nötigen Abstand“, so Bürgermeister Ralf Kirsten. Touristische Betriebe, Stiftung und Weimar GmbH hätten bewiesen, dass dies gelingen könne.