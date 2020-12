Neue Marktordnung für Kranichfeld steht zur Debatte

Kranichfeld. Der Stadtrat Kranichfeld tagt am Donnerstagabend auf der Niederburg zum letzten Mal in diesem Jahr.

Den wichtigsten Beschluss in seiner letzten Sitzung des Jahres will der Kranichfelder Stadtrat unter Ausschluss der Öffentlichkeit fassen: Am Donnerstag, 10. Dezember, geht es darum, welcher Bewerber eines Ausschreibungsverfahrens den Zuschlag erhält, ab Jahresbeginn den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft weiterzuführen. Der bisher damit beauftragte Immobilien-Dienstleister Reinhard Apel geht in den Ruhestand, die Stadt hatte Mitte Oktober die Neuausschreibung veröffentlicht.

Auch im öffentlichen Teil hält die Sitzung einige wichtige Tagesordnungspunkte bereit: Unter anderem geht es um die Bildung eines Jugendbeirates und eine Änderung der Feuerwehr-Entschädigungssatzung. Die Fraktion „Aktiv für Kranichfeld“ beantragt eine Neufassung der Marktordnung sowie der dazugehörigen Gebührensatzung für Wochenmärkte und Volksfeste, die FDP/Freie Bürger schlägt Maßnahmen vor, um die Geschwindigkeit des Fahrzeugverkehrs in der Ilmenauer Straße stadteinwärts zu drosseln.

10. Dezember, 19 Uhr, Niederburg