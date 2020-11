Neue Mobilität für Lebensräume

Für den Verein Lebensräume sind neue Zeiten angebrochen. In dieser Woche wurde ihm im Legefelder Autohaus Max Schultz ein neuer Bus für seine Klienten übergeben. Der Verein mit Hauptsitz in der Weimarer Schwanseestraße unterstützt chronisch psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen sowie unter anderem solche mit psychischer Erkrankung und mit Suchtproblemen. Die Hilfen zielen auf die Bereichen Wohnen, Arbeit und Beschäftigung, Freizeit und Selbsthilfe. Der Verein betreibt dazu ein Wohn- und Übergangswohnheim und eine Tagesstätte in Weimar und eine weitere in Bad Berka.

Mit dem Bus sei es möglich, psychisch kranke Menschen zu Ausflügen oder auch zu Urlaubsfahrten zu transportieren. Auch für die täglichen Strecken werde der neue Bus Verwendung finden. „Wichtig ist die Erweiterung des Fuhrparkes auch für die Tagesstättenbesucher, die zur Mensch-, Natur- und Tierbegegnung nach Ottmannshausen fahren können. Gerade solche Fahrten sind für die psychisch Kranken von enormer Bedeutung“, weiß die Geschäftsführerin des Vereins, Andrea Hilgenfeld. Sie dankte daher für die Förderung durch die Aktion Mensch.

Den neuen Bus nahmen im Legefelder Mercedes-Autohaus die Geschäftsführerin des Vereins sowie deren Teamleiterin für Tagesstätten, Susanne Klopffleisch, entgegen.