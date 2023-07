Neue Musik aus alten Wurzeln: Yiddish Summer Weimar lädt zu Konzert am Donnerstag

Zu einer Jam-Session versammelten sich Musikerinnen und Musiker im Rahmen des Yiddish Summer Weimar am Samstagabend auf dem Weimarer Markt. Die nächsten Jam-Sessions finden am Dienstag, 1. August, 20 Uhr an der Ecke Schillerstraße/Neugasse, sowie am Mittwoch, 20 Uhr, Ecke Rittergasse/Eisfeld.