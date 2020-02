Neue Narrhalla für Tonndorfs Narren

Für den Tonndorfer Karneval ist eine neue Ära angebrochen. Seit die Narren im Dorf 1991 ihr erstes Programm auf die Beine stellten, feierten sie stets im Gasthaus „Deutscher Kaiser“. Seit Samstag ist ihre neue Narrhalla nun der Saal im Burghof.

Der Umzug brachte für den TCC einige Veränderungen mit. Die neue Bühne ist kleiner. Damit ist die Zeit vorüber, in der der Elferrat dort während der Festsitzung Platz nehmen konnte. Auch eine Adelsloge, von der aus die närrischen Hoheiten das Programm verfolgen, ist noch nicht gefunden. In dieser Saison hat das zur Folge, dass Tonndorfs Karneval ohne Prinzenpaar auskommt. „Das soll aber nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Diese Saison ist für uns zum Lernen da. Ein Prinzenpaar möchten wir in Zukunft schon gern wieder haben“, sagte TCC-Präsident Jens Wehling.

Was die Tonndorfer im Programm boten, nahm sich aber keineswegs wie eine Lehrausbildung aus. Trotz des Ortswechsels unterhielten die über 40 Mitwirkenden das Publikum drei Stunden lang meisterhaft. Die Erwartungshaltung schien im Vorfeld auch entsprechend hoch. Schon am ersten Tag des Vorverkaufs waren sämtliche Karten für beide Abendveranstaltungen vergriffen.

Das Motto „Träume werden wahr“ ließ im Gegensatz zum DDR-Fasching des Vorjahres thematisch weitaus mehr Möglichkeiten, was die Narren auch ausschöpften. Dass sie dennoch nicht alles völlig umkrempelten, wie es der Einstiegssong „Alles neu“ von Peter Fox vielleicht glauben machte, bewies sogleich Ralf „Ralli“ Kellner, als der bewährte Moderator seinen Kopf durch den Vorhang steckte. Viele knackig auf den Punkt gebrachte gespielte Witz-Klassiker bildeten einmal mehr ein amüsantes Fundament. Und für die Optik bot der TCC traditionell einfallsreiches wie gekonnt vorgetragenes Showballett.

Als Faustkämpferinnen präsentierten sich diesmal Tonndorfs Tanzmariechen Sarah und Celine Hellriegel. Dass auch der Nachwuchs in die erste Tanzreihe drängt, unterstrichen Romy Kranhold, Tessa Prokop und Lotta Remahne. Die drei Mädchen traten erstmals als kleine Tanzmariechen-Gruppe auf.

Ebenfalls zum ersten Mal gemeinsam und mit Ambitionen, künftig zum Tonndorfer Karnevalsklassiker zu werden, stellten sich die jungen Damen Annika und Marlen als „Rebecca und Larissa“ vor, die den Klimawandel und die Datenschutzverordnung erklärten. In der Bütt reimte Jens Wehling als „verkannter Büttenredner“. Die ganz große Show bot er derweil in seiner Paraderolle als Heinz Erhardt. Und immer dann wenn der Bühnenumbau oder das Umkleiden noch ein paar Augenblicke mehr forderten, waren die Gäste vom Faschingsclub Rot-Weiß Sömmerda zur Stelle, um die Pause lautstark zu überbrücken.

Sich zu gedulden, lohnte allemal: Die opulent ausstaffierten Showtanzgruppen markierten die Höhepunkte im Programm – die herrlich gelockten „Zuckerpuppen“ zu „Joanna“, die Tanzgarde als „Feierwehr“, die gestandenen Damen und Herren zu „Dschingis Khan“, Tonndorfs „ Alte-Schachtel-Ballett“ (ASB) mit einer Märchenstunde und schließlich das Männerballett, das samt Boot als Wikinger auf die Bühne steuerte.

Dass ihnen der Abschied vom „Deutschen Kaiser“ und von dessen Wirt Peter Vollrath nicht ganz einerlei ist, erwähnten Tonndorfs Narren freilich auch. Nach „Verdammt lang her“ von BAP sang Ralf Kellner der alten Narrhalla ein Abschiedslied.