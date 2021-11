Neue Open-Air-Ausstellung in Oettern

Oettern. Das Künstlerpaar Pagel/Latka lädt einmal mehr zur Betrachtung seiner neuen Werke im Freien.

„Kühler weht der Wind“ ist der Titel der neuen Ausstellung auf dem Areal „rund um den Ziegenstall“ in Oettern. Eröffnet wird sie am Samstag, 27. November, 11 Uhr. Bis 17 Uhr ist das Künstlerpaar vor Ort: Der Ruheständler Rainer W. Pagel und die Ärztin Martina Latka zeigen zusammen rund 40 Bilder unter anderem mit heimischen Landschaftsmotiven, alle entstanden in den letzten Monaten. Die meisten Werke sind an der wettergeschützten Südostseite im Freien angebracht, für einige hat Pagel auch kleine Schutzdächer gegen schlechtes Wetter gebaut. Zu sehen ist die Ausstellung bis einschließlich 11. Dezember immer samstags 11 bis 17 Uhr sowie dienstags 15 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, Abstands- und Hygieneregeln sind zu beachten.