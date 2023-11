Neue Pfarrerin an der Weimarer Kreuzkirche

Weimar. Pfarrerin Anne Puhr aus Berga wurde zur Pfarrerin an der Weimarer Kreuzkirche gewählt.

Nachdem Pfarrerin Anne Puhr aus Berga an der Elster sich in einem Gemeindeabend und einem Gottesdienst der Kirchengemeinde vorgestellt hat, wurde sie nun mit einmütiger Zustimmung zur Pfarrerin an der Kreuzkirche gewählt. Darüber informiert Superintendent Heinrich Herbst. Pfarrerin Puhr stammt aus Jena, absolvierte nach ihrem Studium in Leipzig, Göttingen und Jena ihr Vikariat an der Kreuzkirche. Ihre erste Pfarrstelle trat sie 2019 im Kirchenkreis Greiz an. „Nun freuen wir uns auf einen Dienstantritt zum 1. Januar 2024“, so Heinrich Herbst. Der Einführungsgottesdienst findet zu Epiphanias, Samstag, 6. Januar, in der Kreuzkirche statt. Anne Puhr folgt damit auf Teresa Tenbergen, die im Sommer dieses Jahres an die Herderkirche wechselte.