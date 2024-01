Neue Pfarrerin für die Kreuzkirche

Weimar Die neue Pfarrerin an der Weimarer Kreuzkirche, Anne Puhr, wird am 6. Januar ins Amt eingeführt.

Bei der Vesper zu Epiphanias führt Superintendent Henrich Herbst am Samstag, 6. Januar, 17 Uhr, Anne Puhr als neue Pfarrerin der Kreuzkirche ins Amt ein. Die aus Jena stammende 39-Jährige studierte Theologie in Leipzig, Göttingen und Jena und absolvierte bereits ihr Vikariat an der Kreuzkirche. 2019 trat sie ihre erste Pfarrstelle in Berga/Elster an. Mit ihrem Wechsel in den Cranachsprengel sind nun wieder alle Pfarrstellen in Weimar besetzt. „Das Team der Weimarer Pfarrerinnen und Pfarrer wird jünger und weiblicher. Ich freue mich sehr, dass die Stelle so gut besetzt werden konnte, nachdem sie durch den Wechsel von Pfarrerin Tenbergen an die Herderkirche freigeworden war,“ so Herbst.