Am Graben eröffnet die Weimarer Volkshochschule am 24. August die neue Ausstellung.

Neue Schau über das Erinnern an die DDR in der Weimarer Volkshochschule

Weimar. Weimars Volkshochschule ist die bundesweit erste, die die neue Ausstellung der Bundesstiftung Aufarbeitung zur DDR-Erinnerungskultur zeigt.

Unter dem Titel „Aufarbeitung. Die DDR in der Erinnerungskultur“ hat die Bundesstiftung Aufarbeitung eine neue Ausstellung erarbeitet. Als Poster-Schau soll sie ihren Weg durch die Bundesrepublik und auch durchs Ausland antreten und dabei Kultur- und Bildungsarbeit leisten. 1000 Exemplare dieses Sets sind zunächst verfügbar, über 500 wurden bereits vorbestellt. In Weimar feiert die Schau nun ihre Deutschland-Premiere. Am Donnerstag, 24. August, wird sie um 17.30 Uhr bei der Volkshochschule am Graben eröffnet.

In der Ausstellung werfen die Autoren Ulrich Mählert und Stefan Wolle Schlaglichter auf die Auseinandersetzung mit der SED-Diktatur und der deutschen Teilung seit 1989. Institutionen, die die Schau ab September präsentieren, sind dazu eingeladen, sie mit eigenen Tafeln zu erweitern. Weimars Volkshochschule nahm dieses Angebot an und erstellte gemeinsam mit der Gedenkstätte Buchenwald, der Stiftung Ettersberg und der Gesellschaft zur Erforschung der Demokratie-Geschichte vier Ergänzungstafeln. Diese sind am 3. Oktober 2024 nach Schwerin unterwegs, wenn dort alle in regionaler Regie entstandenen Tafeln bei der zentralen Feier zum Tag der deutschen Einheit präsentiert werden.