Neue Sitze aus alten Schaukelbalken

Weimar. Die Wohnstätte hat den Spielplatz der Albert-Schweitzer-Grundschule in Weimar West erneuert und in den Campus weitere rund 64.000 Euro investiert.

Im Rahmen des Schulfests eröffnete die Weimarer Wohnstätte am vergangenen Freitag den durch sie neu gestalteten Spielplatz auf dem Campus der Grundschule „Albert Schweitzer“ in Weimar West. Zwei Surfbrett-Spielgeräte, ein neues Reck und ein Spielhäuschen wurden angeschafft, die Sechseck-Rondellschaukel erneuert und die alten Balken und Pfosten der Schaukel zu neuen Sitzgelegenheiten am Sandspielbereich umfunktioniert. Der für die Sicherheit der Kinder wichtige Fallschutz an der Schaukel wurde auch erneuert.

Zusätzlich zur Neugestaltung des Spielplatzes sind im Außenbereich der Schule gleich noch weitere Erneuerungs- und Reparaturarbeiten erledigt worden. So wurden unter anderem die Treppenanlage repariert, ein Baumschutz installiert, die Sprunggrube instandgesetzt, Entwässerungsrinnen eingebaut und ein Gehweg erneuert. Rund 64.000 Euro investierte die Wohnstätte in diese Maßnahme.

„Die Albert-Schweitzer-Grundschule folgt in ihrem Leitbild der Tradition ihres Namensgebers und Vorbildes. Das schulische Leben ist geprägt durch den Wunsch, respektvoll und einfühlsam miteinander zu arbeiten, damit jeder den Anforderungen des täglichen Lebens gerecht wird und die Zukunft meistern kann. Auch für uns als kommunales Unternehmen gelten diese Werte. Wir engagieren uns für die Entwicklung der Stadt und die sozialen Belange der Menschen hier vor Ort“, sagte Wohnstätte-Geschäftsführer Udo Carstens.

Die Grundschule auf dem Paradies-Campus in West gehört gemeinsam mit zehn weiteren städtischen Schulen zum Immobilienbestand der Weimarer Wohnstätte. Mit stetigen Sanierungen und Modernisierungen investiert das Unternehmen seit 2009 in deren grundhafte Aufwertung.