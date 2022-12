Neue Sitzgelegenheiten für Weimars Innenstadt in Planung

Vier Sitzbänke im Rahmen der Initiative „Platz nehmen – 100 Bänke für Weimar“: Am Radweg Taubach-Ehringsdorf (oben links), in Süßenborn (oben rechts), in Weimar Nord (unten links) und in Tiefurt (unten rechts).

Weimar. Initiative „Platz nehmen – 100 Bänke für Weimar“ geht in die nächste Runde: Bilanz und Ausblick

Auf Initiative der Grünen Stadtratsfraktion wurde bereits 2019 das Projekt „Platz nehmen – 100 Bänke für Weimar“, damals anlässlich des Jubiläumsjahres 100 Jahre Weimarer Republik und 100 Jahre Bauhaus, auf den Weg gebracht.

Seitdem ist einiges in Sachen Sitzgelegenheiten in den Weimarer Ortsteilen passiert. Darüber informiert die Stadtverwaltung. „Mit Aufbau und Montage der ersten vier Sitzbänke in den Ortsteilen Oberweimar-Ehringsdorf, Schöndorf und Tröbsdorf hatte das Projekt 2021 begonnen. Weitere 20 Sitzbänke wurden nun in diesem Jahr in den umliegenden Ortsteilen aufgestellt“, bilanziert die Stadt. „Bisher haben ausschließlich die Ortsteile profitiert, die Standortabstimmung mit den Ämtern verlief sehr konstruktiv“, freut sich darüber die Grünen-Stadträtin und Ortsteilbürgermeisterin von Oberweimar-Ehringsdorf Ines Bolle.

2023 solle nun die Innenstadt verstärkt mit Bänken versorgt werden, heißt es aus dem Rathaus weiter. „Das liegt ebenso im Interesse unseres Antrags“, kommentiert Ines Bolle. Dennoch, das Projekt könnte schneller vorangehen, findet sie: „Was lange währt, wird gut – wenn es auch bisher deutlich länger gebraucht hat, jetzt gilt es dran zu bleiben.“

Die grüne Ratsfraktion beantrage jedes Jahr erneut deutlich mehr Mittel für Bäume, Bänke, Grünflächenpflege oder Stadtmobiliar wie Abfallbehältnisse im Stadthaushalt einzuplanen. „Leider selten mit Erfolg“, so Ines Bolle.

Bisher wurde die Maßnahme komplett aus dem städtischen Haushalt finanziert. Für die Umsetzung der Baumaßnahme standen Finanzmittel in einer Höhe von 50.000 Euro im Haushalt 2022 zur Verfügung, so die Stadtverwaltung. Die notwendigen Mittel für die 2023 geplanten Bänke in der Innenstadt wurden von Grünflächen- und Friedhofsamt im Haushaltsentwurf 2023 angemeldet, heißt es.