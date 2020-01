Möglichst nah an der bisherigen Trassenführung soll die neue, leistungsstärkere Strom-Freileitung durch den Nordkreis verlaufen.

Neue Stromtrasse im Weimarer Land folgt Verlauf der alten

Die neue 380-kV-Stromtrasse durch den Nordkreis des Weimarer Landes folgt im Prinzip dem Verlauf der alten: Mit dem Abschluss der Bundesfachplanung für den dritten und letzten Abschnitt der Freileitung zwischen Pulgar südlich von Leipzig und dem Umspannwerk Vieselbach entschied die Bundesnetzagentur im Dezember über den 1000 Meter breiten Korridor, in dem die neue Leitung verlaufen wird. Im Weimarer Land erstreckt sich dieser Korridor auf jeweils 500 Meter links und rechts der bestehenden Leitungen. Das teilte der Netzbetreiber 50Hertz mit, der den Auftrag zum Ersatzneubau der Trasse bekommen hat. Dieser erfolgt, weil die bestehende Leitung den durch den Ausbau erneuerbarer Energien gestiegenen Anforderungen nicht mehr gerecht wird.

Betroffen sind im Weimarer Land die Orte Rohrbach, Weiden, Daasdorf bei Buttelstedt, der Südzipfel von Buttelstedt, Ramsla, Stedten am Ettersberg, Ottmannshausen und Hottelstedt – sie alle liegen komplett oder teilweise innerhalb des Planungskorridors. Mit der Entscheidung zu dessen Verlauf folgt die Bundesnetzagentur dem Vorschlag von 50Hertz. Sie prüfte dabei auch großräumige nordwestliche Alternativ-Verläufe, die jedoch mit dem Abschluss der Bundesfachplanung nunmehr vom Tisch sind.

Geplant ist, zunächst die neue Leitung zu bauen und die alte danach zu demontieren. Wo genau im Korridor allerdings die Masten und Kabel letztlich ihren Platz finden, ist noch offen. Das zu ermitteln, sei Aufgabe im nächsten Schritt, dem Planfeststellungsverfahren, so die Mitteilung von 50Hertz. Voraussichtlich im April werde das Unternehmen die Aufnahme dieses Verfahrens beantragen. Bis dahin seien die Behörden des Landkreises und der Landgemeinde Am Ettersberg, aber auch alle Anwohner der betroffenen Orte ausdrücklich eingeladen, „Stellungnahmen und Hinweise zum Trassenverlauf innerhalb des Korridors abzugeben und ihre Fragen zum weiteren Vorgehen zu stellen“, so der Netzbetreiber.

Das ist ab sofort über die im Internet auf www.50hertz.com zu findenden Kontaktdaten möglich. Das Unternehmen kündigte aber auch an, sein Planungsteam im März auf eine Info-Tour entlang des Trassenkorridors zu schicken, in deren Rahmen man die Planungen vorstellen und Hinweise persönlich entgegennehmen werde.

50Hertz rechnet mit einem Abschluss des Planungsverfahrens im Jahr 2022 und will 2023 mit den Bauarbeiten beginnen. Der Abschnitt West zwischen Bad Sulza und Vieselbach ist 37 Kilometer lang.