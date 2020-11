Neue Tarife für Taxifahrten in Weimar kommen

Fahrten mit dem Taxi werden ab 1. Dezember in Weimar teurer. Die neue Verordnung kann mit der Veröffentlichung im Rathauskurier in Kraft treten.

Freie Fahrt für die neuen Tarife für Taxifahrten in Weimar. Mit der Veröffentlichung der städtischen entsprechenden Verordnung im Rathauskurier am kommenden Wochenende kann die Neuordnung wie geplant am 1. Dezember in Kraft treten.

Die neue Tarifordnung war auf Antrag des Landesverbandes der Taxiunternehmen erlassen worden (unsere Zeitung berichtete). Sie enthält zahlreiche Preissteigerungen, die mit den gestiegenen Kosten im Gewerbe begründet wurden. Dazu zählen unter anderem Grundpreis, Kilometerentgelte und Zuschläge für Gepäckstücke. Erhöht wird ferner der Aufpreis für Wartezeiten sowie für Fahrten mit Großraumtaxis, in dem mehr als vier Fahrgäste transportiert werden.