Heiligabend und die Feiertage führen zu Verschiebungen bei der Müllabfuhr in Weimar.

Entsorgung Neue Termine für die Müllabfuhr in Weimar

Weimar Verpackungen werden ausnahmsweise bereits am Samstag abgeholt

Auf veränderte Zeiten der Müllabfuhr, die Heiligabend und den Feiertagen geschuldet sind, hat die Stadt hingewiesen. In der 52. Kalenderwoche verschieben sich die Termine für das Abholen von Restmüll, Bioabfall und Papier vom 25. auf den 27. Dezember, ferner vom 26. auf den 28. Dezember und vom 27. auf den 29. Dezember. Die Touren, die eigentlich am 28. und 29. Dezember stattfinden würden, sollen die Müllwerker am Samstag, dem 30. Dezember, absolvieren.

Eine große Ausnahme bildet laut Stadt die Abfuhr der Leichtverpackungen: Die Tour vom 25. Dezember wird auf diesen Samstag, 23. Dezember, vorgezogen. In der nächste Woche erfolge das Abholen einen Tag später als üblich, beispielsweise statt am 27. statt am 26. Dezember.