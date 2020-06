Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Videos geben Einblick in Workshops

Die Reihe #MusikgegenCorona auf dem YouTube-Kanal der Musikhochschule Weimar findet ihre Fortsetzung: Nach Auszügen aus dem letzten Hochschulsinfoniekonzert, dem Festkonzert zu „10 Jahre Transcultural Music Studies“ sowie dem Antrittskonzert von Orgelprofessor Martin Sturm ist nun der Jazz dran. Zwei vom Tonstudio der Hochschule produzierte Videos zeigen die Workshops mit dem renommierten Kontrabassisten Avishai Cohen und dem preisgekrönten Miguel Zenón Quartett im Anschluss an die Verleihung des 2. Achava Jazz Awards an Miguel Zenón im September 2019. Die unterhaltsam gedrehten Features gewähren Einblicke in den Unterricht in der Weimarhalle und im Hochschulzentrum am Horn, zeigen Avishai Cohen und Miguel Zenón im Interview und lassen auch Workshop-Teilnehmer sowie den Künstlerischen Leiter des Achava Jazz Awards, Kontrabassprofessor Manfred Bründl, zu Wort kommen.

Alle drei Videos sind zu finden auf: www.youtube.com/hfmfranzlisztweimar