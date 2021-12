Neue Weimarer „Hoteliers“ helfen Bienen & Co.

Weimar. Schülerin trifft mit Idee aus der Zeit des Lockdowns in Schwarze. Was es damit auf sich hat, lesen Sie hier.

In Weimar bekommen im nächsten Jahr deutlich mehr Bienen und andere Insekten einen Unterschlupf in Gärten und unter anderem an städtischen Blühstreifen. Dafür sorgt die Schülerin Livia (12), die im Lockdown im Frühjahr des vergangenen Jahres damit angefangen hat, Insektenhotels zu bauen (unsere Zeitung berichtete). In dieser Woche nun verteilte sie rund 20 davon im Kinderbüro.

Insgesamt waren bei der Aktion zugunsten von Klimaschutz und Artenvielfalt etwa 45 Insektenhotels entstanden. Hintergrund war die Zeit ohne Präsenzunterricht in der Schule: Livia absolvierte dabei das Homeschooling sehr gewissenhaft, saß stets pünktlich um 8 Uhr an ihrem Schreibtisch, erledigte akribisch ihre Aufgaben, die sie dann meistens bereits um 11 Uhr fertig hatte. Und dann kam die Langeweile.

Auf die Idee mit dem Bau der Insektenhotels kam ihr Opa, ein wahrer Holz-Freund und -Künstler, der bis zu zwei Meter große Pyramiden kunstvoll bauen kann. Er stellte zunächst den „Rohbau“ her, Livia und später auch Freunde malten sie an. Beim Befüllen war ihre Oma mit behilflich.

Knöterich exakt in die richtige Länge geschnitten

Gerade diese Aufgabe verlangte viel Geduld, berichtete die Schülerin. Als Basis auf dem Hotelboden dienten aufgelöste Lehmsteine, die nach dem Austrocknen das feste Fundament für die Füllung bilden. Für diese wiederum musste zum Beispiel Knöterich exakt in die richtige Länge geschnitten werden. Hinzu kamen teilweise Holzstücke mit verschieden großen Löchern sowie Zapfen als Füllmaterial. „Das war schon sehr aufwendig“, zollte Livias Mutter ihrer Tochter Respekt fürs Durchhalten.

Von den Insektenhotels hat die Schülerin etliche an Nachbarn und Freunde verteilt. Die Stadt erhält ebenso einige Exemplare, die an Blühstreifen befestigt werden sollen, sowie ein besonders großes, das an der Stadtverwaltung einen Unterschlupf für die Tierchen bietet. Schließlich wurde das Projekt mit 300 Euro finanziell über das Weimarer Jugendforum gefördert, als Materialreste und Sachspenden für den Bau der vielen Kästen nicht mehr ausreichten.

Die Empfänger im Kinderbüro freuten sich sichtlich über die Idee. Ihnen erklärte Livia ganz genau, wo und wie die Insektenhotels angebracht werden sollten. Als Gedächtnisstütze gab es für alle einen Flyer sowie als Nahrung für die Wildbienen & Co. ein Tütchen Samenmischung. Als kleine Gegenleistung hoffen Livia und die Kinder- und Jugendbeauftragte Sina Solaß, dass möglichst viele der neuen „Hoteliers“ Fotos von den ersten Gästen schicken.

kinderbuero@stadtweimar.de