Neuer Anlauf für Zukunft des E-Werk-Geländes

Der Kulturausschuss des Weimarer Stadtrates hat den festen Willen, das E-Werk-Gelände am Kirschberg langfristig für die kulturelle Nutzung zu sichern. Das ist Hintergrund eines Antrages der Fraktion Weimarwerk-FDP-Piraten, den das Gremium diese Woche befürwortet hat. „Das ist ein einzigartiger urbaner Ort mit hoher Qualität, wie es keinen anderen in Weimar gibt“, betonte der Ausschussvorsitzende Martin Kranz (Weimarwerk).

Er erinnerte daran, dass es bereits 2012 ein umfassendes Konzept zur Weiterentwicklung des Geländes für Kultur und Kreativität gegeben hat. Die Betreiber des Lichthaus-Kinos hatten es erarbeitet und bereits in mehreren Gesprächsrunden vorgestellt. Sie seien damit aber „unter Oberbürgermeister Stefan Wolf weggebügelt“ worden, so Martin Kranz. Das Konzept verschwand in der Schublade, steht aber ganz ausdrücklich Pate für den erhofften Neuanfang.

Folgt der Stadtrat dem Antrag, wird Oberbürgermeister Peter Kleine (ptl) gebeten, mit den Stadtwerken Weimar als Eigentümerin des Grundstücks sowie den derzeitigen Hauptmietern Gespräche zur zukünftigen Nutzung und Gestaltung zu führen. Letzteres sind das Lichthaus-Kino, die Klassik-Stiftung und das DNT. Mit Blick auf das Theater sagte Kranz, dass es einerseits im Kessel- und Maschinensaal mit ihrem besonderen Industrie-Charme ein Publikum erreicht, das sonst vielleicht nicht ins Theater gehen würde. Andererseits benötige das DNT während der Sanierung des Stammhauses eine Ausweich-Spielstätte. Zudem wünsche er sich, dass das Theater langfristig am Kirschberg Inszenierungen zeige.

Bei den Gesprächen solle es auch darum gehen, die „notwendigen Voraussetzungen für einen Eigentumserwerb (Verkauf, Erbpacht) zu prüfen“. Dies auch vor dem Hintergrund, dass ein Konstrukt gefunden werden müsse, über das Fördermittel in das Vorhaben fließen können.

Der Ausschuss hofft, dass im zweiten Quartal des kommenden Jahres Ergebnisse der Gespräche vorgestellt werden können, bei der die Kulturdirektion federführend agieren solle. Der Kulturausschuss selbst will die Lichthaus-Betreiber im April zu einer Sitzung einladen, um mit ihnen über ihr altes Konzept zu sprechen. Denn dieses sei „nach wie vor noch sehr aktuell“.