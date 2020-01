Blick auf den Bolzplatz am Humboldt-Gymnasium. Für seinen Wegfall entsteht in Weimar-West noch in diesem Jahr ein Ersatz.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neuer Bolzplatz für Weimar-West

In Weimar-West entsteht in diesem Jahr ein Ersatz für den Bolzplatz am Humboldt-Gymnasium. Oberbürgermeister Peter Kleine (ptl) sicherte das in der Bürgerfragestunde im Stadtrat zu. Der Rahmenplan für West sehe einen Verbindungsweg vom Spielbereich am Paradies über den Lärmschutzdamm bis zum Grundstück der Deutschen Bahn vor. Ergänzend dazu solle direkt angrenzend an dem Weg der Bolzplatz entstehen. Die Mittel dafür seien im Haushalt eingestellt und die Planungsleistungen vergeben. Die Ergebnisse würden zeitnah unter anderem im Ortsteilrat vorgestellt. Kleine rechnet damit, dass die Anträge auf Städtebaufördermittel in Kürze gestellt werden.