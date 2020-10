Neuer Kindergarten soll Zweigeschosser werden

Der Entschluss für einen Neubau ist gefasst, mit dem Gelände des einstigen Lindenhauses an der Christian-Speck-Straße auch ein Standort gefunden. Nun verlangt der künftige Blankenhainer Kindergarten nach seiner Form. Hierfür lobt die Stadt einen Architektenwettbewerb aus. Dieser ist nötig, um für das Millionenvorhaben im Blankenhainer Sanierungsgebiet Mittel aus der Städtebauförderung von Bund und Land zu erhalten.

Damit sich die Bewerber an den Vorstellungen der Stadt und am Raumbedarf der Einrichtung orientieren können, stellte die Verwaltung zwei grundlegende Gestaltungsvarianten zur Auswahl: ein eingeschossiges Gebäude mit 2600 Quadratmetern Grundfläche sowie ein Zweigeschosser, der nur die Hälfte der Grundfläche benötigt. Bei seiner jüngsten Sitzung in der Vorwoche stimmte der Stadtrat dafür, im Wettbewerb die zweigeschossige Variante weiterentwickeln zu lassen. Die neue Kindereinrichtung soll 200 Betreuungsplätze bieten. Da gesetzlich vorgegeben ist, für jedes Kind mindestens zehn Quadratmeter Freifläche einzuplanen, wird die Außenanlage mindestens 2000 Quadratmeter groß. Inklusive der Stellplätze für Pkw und Fahrräder, eines Anlieferungsbereiches, einer Stellfläche für Mülltonnen sowie eines Lagerbereiches für die Außenspielgeräte beansprucht der neue Kindergarten neben dem reinen Baugrund noch gut 2500 Quadratmeter Freigelände.