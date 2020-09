Neuer Monatsplan für SOS-Zentrum

Das SOS-Familienzentrum hat sein neues Monatsprogramm für einen kreativen, bunten, fröhlichen Oktober veröffentlicht. Dabei können das Familiencafé und das Klamottenstübchen zu den gewohnten Zeiten öffnen. Auch gebrauchte Kinderkleidung zum günstigen Preis kann wieder erstanden werden. So lange es das Wetter zulässt, wird der schöne Garten und sein Spielplatz genutzt. Einmal dienstags und einmal donnerstags kann gemeinsam Stockbrot an der Feuerschale hergestellt werden. – Mund-Nasen-Schutz wird in den Fluren und WCs gebraucht.