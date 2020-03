Neuer Nordkreis-Kleinlaster hängt in Italien fest

„Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens“: Hinter diesem Begriff aus der Buchhaltersprache steckt im unlängst beschlossenen Haushalt der Landgemeinde Am Ettersberg ein wichtiger Schritt für deren Bauhof. Mit dem dort vorgesehenen Posten von 150.000 Euro bringt die Landgemeinde die technische Ausstattung von Bauhof-Leiter Maik Horstmann und seinem Team auf einen zukunftssicheren Stand. Vier Punkte seiner Wunschliste bekommt der Bauhof noch in diesem Jahr erfüllt: zwei neue Bautrupp-Fahrzeuge (eines noch aus dem vorigen Haushalt), einen Raupenmulcher sowie einen Anhänger.

Die Aufrüstung hatte schon im Vorjahr begonnen: Für knapp 100.000 Euro orderte die Gemeinde einen nagelneuen Kleinlaster des chinesischen Herstellers JAC. Der verfügt über eine etwas längere Ladefläche als ein Multicar und hat zudem den Vorteil, dass alle vorhandenen Anbaugeräte, etwa Streuer und Räumschild für den Winterdienst, problemlos daran passen. Maik Horstmann, von Beruf Kfz-Mechaniker und im Ehrenamt Ortschaftsbürgermeister von Schwerstedt, rechnete diverse Varianten durch und hob in der Stadtratssitzung vor allem den Fakt hervor, dass für den neuen Klein-Lkw durch die zweijährige Werksgarantie vorerst keine Reparaturkosten anfallen. Großer Nachteil an dem Gefährt: Es steht aktuell in Italien, der Lieferweg ist durch die Corona-Krise gestoppt.

Das nunmehr geplante neue Bautrupp-Fahrzeug soll zusätzlich über einen Ladearm verfügen. „Damit ist es flexibler einsetzbar, es muss ncht immer ein Bagger mit raus“, so Horstmann. „Eine Rüttelplatte lässt sich damit ganz einfach ab- und wieder aufladen.“ Mit 110.000 Euro ist dieser Kleinlaster der größte Posten auf der diesjährigen Bestell-Liste. Er soll den Bauhof-Mitarbeitern ebenso die tägliche Mühsal erleichtern wie der rund 25.000 Euro teure Raupenmulcher. Dieses Gerät wird sich vor allem an den steilen Hängen und Gräben bewähren, von denen es vor allem in Buttelstedt und seinen Ortsteilen sowie bei Wohlsborn viele gibt. Der Mulcher mäht die Grünflächen und häckselt die Pflanzen so klein, dass sie nicht abtransportiert werden müssen, sondern als natürlicher Dünger vor Ort bleiben.

„Das Durchschnittsalter unserer Mitarbeiter liegt bei 55 Jahren“, so Horstmann. „Wir hätten die Geräte gern schon gestern gehabt.“ Die Ausschreibung für Kleinlaster, Mulcher und den rund 10.000 Euro teuren Anhänger kann aber erst erfolgen, wenn der Haushalt von der Kommunalaufsicht gewürdigt und der Beschluss im Amtsblatt veröffentlicht ist. Frühestens im Juni rechnet der Bauhofleiter mit der Lieferung des Mulchers – so lange müssen seine Mitstreiter noch mit dem Freischneider über die Hänge kraxeln.

Neuestes Modell des bisherigen Fahrzeugbestandes ist ein Multicar aus dem Baujahr 2013, dessen Leasingvertrag noch die Gemeinde Schwerstedt vor der Landgemeinde-Bildung abschloss. Er soll in Schwerstedt stationiert bleiben. Dort bekommt auch der neue JAC seinen Stellplatz, falls er in die Garage passt. Falls nicht, gibt es eine Alternative in Krautheim.

Der Großteil der übrigen Fahrzeuge ist mehr als 15 Jahre alt und verursachte allein 2019 Reparaturkosten von 55.000 Euro. Falls etwa der Multicar aus Wohlsborn oder Ramsla noch einmal kaputtgeht, wird er nach Lage der Dinge ausgemustert und mittelfristig ersetzt.

Mobiler wird mit dem neuen Haushalt auch das Ordnungsamt der Landgemeinde: Es darf künftig an zwei Werktagen pro Woche den geländegängigen Pick-up des Abwasserzweckverbandes (AZV) Nordkreis Weimar mit nutzen, der dafür eine monatliche Miete von 350 Euro bekommt. Vor allem um illegale Ablagerungen von Müll oder Tierkadavern in der Flur kann sich das Ordnungsamt damit effektiver kümmern als mit dem bisher genutzten VW Polo.