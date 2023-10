Neuer Ort für Weimars Panzerblitzer

Weimar. In dieser Straße verrichtet Weimars sogenannte semistationäre Einrichtung in der kommenden Woche ihre Dienste.

In dieser Woche hat Weimars Panzerblitzer noch seine Dienste in der Jenaer Straße verrichtet. Zum Wochenbeginn soll die sogenannte semistationäre Einrichtung durch den städtischen Ordnungsdienst erneut umgestellt werden und fortan Raser in der Budapester Straße blitzen. Kurzfristige Änderungen als Reaktion auf aktuelle Entwicklungen seien jederzeit möglich, heißt es aus der Stadtverwaltung. Auch könnten Auf- oder Abbauzeiten variieren.