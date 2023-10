Cornelius Mack ist neuer Dozent an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar.

Neuer Piano-Profi an Weimars Musikhochschule

Weimar. Mit Cornelius Mack hat Weimars Musikhochschule Franz Liszt einen neuen Dozenten für schulpraktisches Klavierspiel.

Die Hochschule für Musik „Franz Liszt“ begrüßte zum Wintersemester nicht nur allerhand neue Studierende, sondern auch Neuzugänge im Kollegium. Cornelius Mack ist neuer Professor für schulpraktisches Klavierspiel am Institut für Musikpädagogik und Kirchenmusik. Er folgt auf André Schmidt.

Am Institut für Musikpädagogik und Kirchenmusik freute man sich auf den Neuen. „Sein zusätzlicher Schwerpunkt ‚Stimme in der populären Musik‘ stärkt die Interdisziplinarität unseres Instituts weiter“, sagte Institutsdirektor Gero Schmidt-Oberländer.

Vier Dozierende lehren Klavierspiel für die Schule

Cornelius Mack studierte Schulmusik mit Hauptfach Klavier in Freiburg, sowie Jazzklavier in Mannheim und im US-amerikanischen Rochester. Danach war er als Musiklehrer an einem Gymnasium tätig.

Mack freute sich auf die Zusammenarbeit mit Studierenden und Kollegium: „Mit vier hauptamtlichen Dozierenden im Schulpraktischen Klavierspiel und der Möglichkeit, das Fach als Schwerpunkt zu studieren, nimmt die Hochschule eine außerordentliche Stellung in der Ausbildung angehender Lehrkräfte ein. Ich möchte dieses Profil durch interdisziplinäre Zusammenarbeit stärken und im Hinblick auf die Schulpraxis weiter voranbringen.“

Als Hochschuldozent wirkte Mack bereits in Mainz, Braunschweig und Freiburg. Zusätzlich gibt er Workshops zu den Themen Bandplaying, schulpraktisches Klavierspiel, Songwriting und Arrangement. Bekannt ist er zudem als Mitglied des A-Cappella-Ensembles Unduzo, in dem er als Sänger, Komponist und Arrangeur aktiv ist. Dafür erhielt er zahlreiche Preise und war an verschiedenen CD- und Videoproduktionen sowie Werbeeinspielungen beteiligt. Mit weiteren Musikprojekten trat europaweit auf.