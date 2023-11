Neuer Podcast aus Weimar: Zwölfmal fünf Minuten Goethe

Weimar. Was ist eigentlich ein Erlkönig – das beantwortet der neue Podcast der Goethe-Gesellschaft und der Klassik-Stiftung Weimar.

„Fünf Minuten Goethe“ ist der Titel einer zwölfteiligen Podcastserie, deren erste Folge am 21. November online geht. Hannes Höfer von der Goethe-Gesellschaft in Weimar und Ira Klinkenbusch vom Goethe-Nationalmuseum befragen Expertinnen und Experten dazu, ob Goethe tatsächlich reich war, was er am liebsten aß und was ein Erlkönig ist. Diese Fragen waren im Vorfeld eingesendet worden. Die Produktion unterstützen DNT-Schauspielerin Rosa Falkenhagen und Musiker und Komponist Tim Helbig. Die Folgen gibt es immer dienstags, 7.30 Uhr bei Radio Lotte zu hören und anschließend auf den Webseiten der Klassik-Stiftung Weimar und der Goethe-Gesellschaft, sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.