Neuer Spielpunkt für Kinder in Weimar

Um einen Spielpunkt ist Weimar dank einer großzügigen Spende reicher. Jörg Ahlgrimm (47) aus Philadelphia spendete seiner Heimatstadt das Spielgerät, ein Geschicklichkeitsspiel, und widmete dieses dem Andenken an seine Lieblingsoma Lilli. Eine Kugel ist durch ein Labyrinth ins Ziel zu steuern. Der neue Spielort, ein Dribbler der Firma Linie M GmbH, befindet sich am Spiegeltrafo an der unteren Gerberstraße/Kegelplatz. Vom Kommunalservice war der Standort mit neuer Pflasterung vorbereitet und das Spielgerät aufgestellt worden.