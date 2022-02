Die Weimar GmbH und der Innenstadtverein wollen mit dem neuen Gutschein den lokalen Handel in der Innenstadt ankurbeln.

Neuer Stadtgutschein für mehr lokalen Einkaufsspaß in Weimar

Weimar. Weimar GmbH und Innenstadtverein wollen möglichst viele Geschäfte fürs Mitmachen bei dem einheitlichen Gutschein gewinnen.

Regionale Kaufkraft binden, den Innenstadthandel stärken und neue Kunden gewinnen: Das sind die Ziele eines neuen Stadtgutscheins, den die Weimar GmbH in Kooperation mit dem Innenstadtverein sowie mit Unterstützung des Amtes für Wirtschaft und Märkte entwickelt. Dieser soll in allen kooperierenden Geschäften eingesetzt werden können. Der Start ist in diesem Frühjahr geplant.

„Wir erhoffen uns davon eine Unterstützung für den Innenstadt-Handel, der gerade in Weimar mit seinem attraktiven Angebot ein wichtiges Aushängeschild ist. Maßgeblich trägt er zur Aufenthaltsqualität und positivem Erlebnis eines Stadtbummels bei“, betonte Mark Schmidt, Marketingleiter der Weimar GmbH.

Der Handel per Gutschein sei ein wichtiger Wachstumsmarkt, der über den privaten Gebrauch hinaus längst interessant für Arbeitgeber geworden sei – als Präsent für Mitarbeiter. Die Gutscheine sorgen, erläuterte Mark Schmidt, mit steuerfreien Zuwendungen für zusätzliche Anreize bei der Bindung von Fachkräften. „Unsere Erfahrungen in der Tourist-Informationen mit dem einfachen Gutscheinverkauf für Eintrittskarten und andere Anlässe sind äußerst positiv“, erläuterte Jens Braun, Leiter der Tourist-Information Weimar, das künftige Potenzial einer auf die gesamte Stadt ausgedehnten Karte. Die technische Abwicklung übernimmt nach Informationen der Weimar GmbH die AVS GmbH. Diese biete bereits mit der touristischen „weimar card“ einen zuverlässigen Service an.

Die einfachen automatisierten Abrechnungsprozesse über das jeweilige Kassensystem der Händler haben laut Weimar GmbH den Innenstadtverein überzeugt: „Wir werden in den nächsten Tagen auf unsere Mitglieder zugehen, um möglichst viele der Weimarer Geschäfte zu beteiligen“, kündigte der Vereinsvorsitzende Jürgen Hoffmann an. Auch Nicht-Mitglieder seien dabei sehr willkommen. „Ein solches System lebt von einer breiten Beteiligung“, betonte er.

Kontakt für interessierte Händler: info@weimarer-innenstadt-verein.de oder Telefon: 0173/8682096