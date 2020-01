Neuer Stedtener Spielplatz soll vor der Kita fertig sein

„Der neue Spielplatz soll schneller fertig sein als der Kindergarten-Neubau.“ Mit dieser ehrgeizigen Zielstellung, geäußert von der Vorsitzenden Antje Hujo, gründete sich am Mittwochabend der Verein „Spielplatz für Stedten/Ilm“. Maximal zwei Jahre wollen die 14 Gründungsmitglieder benötigen, um dem Dorf seine Kinder-Attraktion zurückzugeben.

Der bisherige Spielplatz stammt aus dem Jahr 1996, errichtet damals mit Förderung aus EU-Mitteln. Er musste im vergangenen Jahr weichen: Auf dem Gelände entsteht zurzeit der Ersatzneubau für den Stedtener Kindergarten. Nur die massive Tischtennisplatte und der Basketball-Korb durften stehenbleiben. „Natürlich sind die Kinder darüber traurig“, so Antje Hujo. „Auf unsere Nachfrage bei der Stadt gab es die Auskunft, dass der Kindergarten-Neubau wegen der Modalitäten mit den Fördergeldern wahrscheinlich vier Jahre dauert und man danach über einen neuen Spielplatz reden kann. Weil wir so lange nicht warten wollen, haben wir Eltern uns entschlossen: Dann machen wir es eben selbst.“ Die Stadt habe vorige Woche zugesagt, das benachbarte Bolzplatz-Gelände für diesen Zweck freizugeben.

Der Bolzplatz werde nicht etwa verschwinden, so Hujo: „Der bleibt, wie er ist. Schließlich brauchen wir auch mal eine Freifläche, wenn man im Sommer mal zu einem Kinderfest ein Zelt oder einen Pavillon aufstellen will.“ Das Gelände mit seinen rund 500 Quadratmetern biete daneben noch genügend Platz, um Spielgeräte aufzustellen: Klettergerüst, Rutsche, Schaukel, Wippe und Sandkiste.

Die alten Geräte haben fast durchweg ausgedient: Nur ein Karrussell und ein Mini-Kletterelement haben die Chance, vom TÜV wieder zugelassen zu werden, und liegen deshalb eingelagert beim Stedtener Feuerwehrverein. Für alles andere braucht der Spielplatz-Verein Geld: 10.000 bis 15.000 Euro, schätzt die Vorsitzende. Man starte mit rund 2500, die aus Erlösen des Kranichfelder Oberschloss-Weihnachtsmarktes und des Stedtener Knutfestes stammen. Der Verein werde beim Finanzamt die Gemeinnützigkeit beantragen und dürfe dann Spendenquittungen ausstellen. Traditionelle Unterstützer gemeinschaftlichen Engagements wie Sparkasse und VR-Bank hätten den Stedtenern bereits signalisiert, dass es sinnvoll sei, Anträge einzureichen. „Es gibt Tiefbaufirmen, die uns bei Arbeitseinsätzen unterstützen, und wir sind in der Lage, Geräte selbst aufzubauen – natürlich in Abstimmung mit dem TÜV“, so Hujo.

Sobald ein Spendenkonto eingerichtet ist, druckt der Verein Flyer und verteilt sie im Dorf sowie in der Zweiburgenstadt. Ein Facebook-Auftritt ist geplant, und ein Spendenglas für den Spielplatz dürfte auf diversen Veranstaltungen der Region mit auftauchen. Am Ende soll ein würdiger Nachfolger des alten Spielplatzes entstehen. „Denn der war beliebt und bis zum Schluss immer gut besucht“, so Antje Hujo. „Er war oft das Ziel von Schul-Wandertagen, und an den Wochenenden kamen Familien aus Kranichfeld herüber.“ Der Verein werde sich nach der Neueröffnung wieder auflösen: „Zumindest steht es so in der Satzung. Aber wer weiß, vielleicht gibt es bis dahin schon ein neues Projekt.“ Denn dass die Stedtener für ihr Dorf anpacken, hat Tradition – zu erleben unter anderem vor ein paar Jahren, als es galt, Gräben für den Anschluss an das Breitband-Internet auszuheben.