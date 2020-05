Weimar. Public Viewing beim neuen Tatort aus Weimar: „Der letzte Schrey“ läuft am Pfingstmontag auch im Autokino „Lichtblick“ an der Erfurter Straße 37.

Neuer „Tatort“ auch im Autokino

Der neue „Tatort“ aus Weimar ist am Pfingstmontag, 1. Juni, 21.45 Uhr, auch im Autokino „Lichtblick“ im Innenhof der Alten Feuerwache an der Erfurter 37 zu erleben. Dazu gibt es eine Liveschaltung mit Hauptdarstellerin Nora Tschirner und Regisseurin Mira Thiel und einem Überraschungsgast. Im Tatort „Der letzte Schrey“ (AT) ermitteln Kira Dorn und Lessing nach dem Mord an der Gattin eines Weimarer Strickwaren-Herstellers. Marlies Schrey wird tot aufgefunden. Schnell wird Kira Dorn und Lessing klar, dass sie es mit einer missglückten Entführung zu tun haben.

www.lichtblick-weimar.de