Frank Poller (Mitte) übergab den Staffelstab als Wehrleiter an Theo Thiele (rechts). Die Wahl leitete Alexander Werner (links).

Neuer Wehrleiter in Niedergrunstedt

Niedergrunstedt. Freiwillige Feuerwehr Niedergrunstedt zieht Jahresbilanz.

Nachdem sie im letzten Jahr coronabedingt ausgefallen war, hat die Freiwillige Feuerwehr Niedergrunstedt wieder eine Jahreshauptversammlung abgehalten. Insgesamt habe die Feuerwehr im vergangenen Jahr 421 Stunden geleistet. Darunter zählen unter anderem drei Brandereignisse, eine Ölspur, Öffentlichkeitsarbeit aber auch der normale Ausbildungsdienst, der immer 14-tägig mittwochs stattfinde, teilt die Feuerwehr mit.

Außerdem wurde ein neuer Wehrleiter gewählt, weil der amtierende Amtsinhaber Frank Poller altersbedingt ausscheidet. Frank Poller habe sich in 30 Jahren als Wehrleiter um die Feuerwehr in Niedergrunstedt verdient gemacht. Er übernahm das Amt 1993 und übergab es jetzt an seinen Nachfolger Theo Thiele.

Stellvertretend für die Berufsfeuerwehr Weimar war der Bereichsleiter der Freiwilligen Feuerwehren Alexander Werner zugegen. Er leitete die Wahl und nahm die Beförderungen vor. Befördert wurden Carl Wilhelm Hölbing zum Feuerwehrmann und Theo Thiele zum Hauptfeuerwehrmann.

Im Jahr 2023 möchte die Feuerwehr in Niedergrunstedt, neben ihren einsatztechnischen Aufgaben, besonderen Fokus auf die Mitgliederwerbung legen. Auch in Niedergrunstedt fehle es an ehrenamtlichem Personal.