Am Sonntag öffnet sich der Vorhang zur 20. Saison des Faschingsclubs Sachsenhausen. Im Vorjahr hatte er zum „Shoppen“ eingeladen, diesmal in den „Zirkus“

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neuer Wirt im närrischen Video

In die heiße Phase seiner 20. Saison startet am Sonntag, 2. Februar, der Faschingsclub Sachsenhausen. Im Kastanien-Saal steht dann die Premierenveranstaltung – die sich auch, aber nicht ausschließlich an die Senioren im Dorf wendet – auf dem Programm.

Selbiges wird trotz der frühen Stunde bereits komplett aufgeführt. Einmal mehr wollen die Sachsenhäuser rund drei Stunden Kurzweil bieten. Und erneut darf sich das Publikum auf vielfältige Tänze, knackige Sketche und witzige Moderationen freuen. Das Motto verlangt geradezu danach: Der FCS lädt in den „Zirkus“.

Freunde kurzer, amüsanter Video-Einspieler, seit Jahren eine Spezialität des FCS, kommen diesmal ebenfalls auf ihre Kosten. Darin findet auch der neue Kastanien-Wirt René Winkler seinen Platz. Schließlich ist er zum ersten Mal Gastgeber des Sachsenhäuser Faschings. Auch sein Vorgänger Dieter Würzburg, der sich im vergangenen Frühjahr aus der Gaststätte verabschiedete, war des Öfteren auf diese Weise verewigt worden.

Nach dem Auftakt am Sonntag lädt der Faschingsclub Sachsenhausen zu vier abendlichen Festsitzungen ein. Die beiden Freitagsveranstaltungen am 7. und 21. Februar sind so gut wie ausverkauft. Für die Samstage am 8. und 22. Februar sind derzeit noch wenige Restkarten zu haben. Die Abendveranstaltungen beginnen jeweils um 20.11 Uhr.

Ihr Finale erlebt die 20. Sachsenhäuser Saison am Sonntag, 23. Februar. Dann sind um 15 Uhr die Jüngsten beim Kinderfasching an der Reihe.