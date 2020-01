Im Verwaltungssitz in Berlstedt soll künftig ein Amtsblatt mit neuem Design für die Landgemeinde entstehen.

Berlstedt. Ab der kommenden Ausgabe legt die Landgemeinde Am Ettersberg den Umfang auf 22 Seiten fest und lässt durchgehend farbig drucken.

Neues Antlitz für das Nordkreis-Amtsblatt

Feste Seitenzahl, mehr Farbe und Übersichtlichkeit: Das Amtsblatt der Landgemeinde Am Ettersberg bekommt ein neues Gesicht. In der letzten Stadtratssitzung des alten Jahres informierte Bürgermeister Thomas Heß (CDU) die Abgeordneten über die Pläne der Verwaltung, zum Redaktionsschluss der kommenden Ausgabe galten schon die neuen Vorgaben. Auch im „Ettersberg-Journal“ solle sich die Tatsache widerspiegeln, „dass es im Nordkreis eine Strukturveränderung gab“, so Heß.

Bisher gab es keine festgelegte Seitenzahl, sondern der Umfang schwankte je nach der Menge des unterzubringenden Materials. Künftig wird das „Ettersberg-Journal“ stabil 22 Seiten stark sein und durchgehend farbig gedruckt. Beiträge im nichtamtlichen Teil dürfen nicht mehr beliebig lang sein: Die Obergrenze liegt bei 1000 Zeichen, es gibt zudem maximal ein Foto pro Veröffentlichung. „Damit müssen die Beiträge schneller auf den Punkt kommen, das Amtsblatt wird damit besser lesbar und informativer“, schildert Heß die entsprechenden Überlegungen. „Wobei Nachjustierungen natürlich immer möglich bleiben.“ Die Liste der Ansprechpartner in der Verwaltung, die bisher ihren festen Platz auf der Titelseite hatte, wandert auf Seite 2. Ihr gegenüber auf Seite 3 sollen die Daten und Ansprechpartner der Ortschaften der Landgemeinde und der Gemeinden stehen, die ihre Verwaltungsaufgaben hier erfüllen lassen (Ettersburg, Neumark und Ballstedt). Auf Seite 1 steht künftig neben dem Inhaltsverzeichnis entweder ein großes und besonders wichtiges Sachthema oder ein Grußwort des Bürgermeisters. Die redaktionelle Endgestaltung oblag bisher der Verwaltung und der beauftragten Druckerei Haase aus Daasdorf bei Buttelstedt. Allerdings werde es für diesen Auftrag noch einmal eine beschränkte Ausschreibung geben, kündigte Heß an. Aus der Diskussion im Stadtrat nahm er zwei Anregungen mit: ein Veranstaltungskalender für die gesamte Region und Mietangebote für die kommunalen Wohnungen der Landgemeinde sollen ihren Platz finden.