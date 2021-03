Neues Baugebiet in Weimar wird „Literaturviertel“

Weimar. Zu einem Viertel mit Schriftsteller-Straßennamen wird das neue Bebauungsgebiet an der Eduard-Rosenthal-Straße.

Das neue Bebauungsgebiet an der Eduard-Rosenthal-Straße wird zum „Literaturviertel“. Der Weimarer Stadtrat beschloss in seiner jüngsten Sitzung, den neuen Straßen die Namen Wolfgang-Borchert-Bogen, Gabriele-Reuter-Straße und Marie-Luise-Kaschnitz-Straße zu geben. Wolfgang Borchert (1921-1947) soll mit der Namensgebung zum 100. Geburtstag geehrt werden. Reuter (1859-1941) und Kaschnitz (1901-1974) lebten zeitweise in Weimar.