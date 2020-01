Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neues Buch zu Bettine von Arnim

. Der Freundeskreis beginnt seine Vortragsreihe 2020 am Donnerstag, 9. Januar, 18 Uhr, im Vortragssaal des Goethe-Nationalmuseums mit einem Vortrag von Wolfgang Bunzel. Er stellt das von ihm herausgegebene Buch: „Bettine von Arnim – Letzte Liebe“ vor, eine faszinierende Korrespondenz. Im Archiv des Freien Deutschen Hochstifts in Frankfurt am Main entdeckt, nach den Originalen ediert, veröffentlichte „Die Andere Bibliothek“ diesen lange verborgenen Briefwechsel. Wer sich darauf einlässt, wird in Briefen voller Subtilität, Erotik und Phantasie Zeuge einer ungewöhnlichen Beziehung zwischen Bettine und dem 32 Jahre jüngeren angehenden Juristen Julius Döring. Der Eintritt ist frei.