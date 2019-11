Neues Ettersburger Wohngebiet bekommt Regen-Rückhaltebecken

Die Erschließungsarbeiten im dritten Bauabschnitt des Wohngebietes „Auf dem Keßlinge“ in Ettersburg laufen seit Juli. Hier entstehen 33 Einfamilienhaus-Parzellen.

Das Neubau-Wohngebiet „Auf dem Keßlinge“ in Ettersburg bekommt ein Regen-Rückhaltebecken. Einer entsprechenden Ergänzung des Erschließungsvertrages zum dritten Bauabschnitt stimmte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend zu. Er kommt damit einer Auflage der unteren Wasserbehörde des Weimarer Landes nach. Diese fordert einen Puffer, der verhindert, dass die Lache bei Starkregen-Ereignissen durch das Wasser von den Eigenheim-Grundstücken überlastet wird.