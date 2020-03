Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neugierige kamen bis aus Ilmenau

Zum 13. Mal lud die Arbeitsagentur am Mittwoch Schüler der 7. bis 10. Klasse bei einem Tag der Berufe in hiesige Ausbildungsbetriebe. In Weimar und im Weimarer Land nahmen rund 140 Jugendliche das Angebot an, sich in 33 Firmen über etwa 50 Ausbildungsberufe zu informieren. Zum dritten Mal empfing in diesem Rahmen auch die Erzeugergenossenschaft Neumark junge Gäste. Denn auch wenn aktuell drei Azubis im Unternehmen unter Vertrag sind, hätte die EG gerade im Bereich der Tierwirte gern noch einige Auszubildende mehr.

Fünf junge Leute nutzten die Gelegenheit, sich im Betrieb umzuschauen – sowohl am Standort der Pflanzenproduktion in Neumark als auch in der Milchviehanlage in Berlstedt. Einige der Schüler nahmen dafür beachtliche Anfahrtswege in Kauf: Till (13) kam aus Frömmstedt, Leon (13) aus Beichlingen, Leopold (14) aus Ollendorf, Kim (14) aus Gebesee und die 13-jährige Pauline sogar bis aus Ilmenau. An deren Schulen hatte die Arbeitsagentur mit Flyern offenbar fruchtbare Werbung auch die Neumarker betrieben. Die junge Ilmenauerin wusste indes, dass längst nicht überall Unternehmen bereitwillig ihre Türen für neugierigen Nachwuchs öffnen – und war froh über das Angebot aus dem Weimarer Land.

Die EG Neumark hielt mit Informationen nicht hinterm Berg. In ihren Ställen findet sich ein stabiler Bestand von rund 1600 Milchrindern. Die Gülle der Tiere nutzt sie, um eine Biogasanlage mit 600 Kilowatt Leistung zu betreiben. Sie beackert 3900 Hektar Fläche. Auf rund 900 Hektar baut sie Futterpflanzen für ihren Tierbestand an, zudem Qualitätsweizen, der zum Gutteil für die Nudelproduktion nach Italien geliefert wird, Sommergerste für Braumalz, das in Erfurt hergestellt wird, sowie Raps, Zuckerrüben und Erbsen. Ein Getreidelager mit fast 11.000 Tonnen Fassungsvermögen erlaubt es der Genossenschaft überdies, ihre Ernte dann zu verkaufen, wenn der Marktpreis entsprechend hoch ist.

Den jungen Gästen gab Vorstand Manuel Geyer natürlich auch Informationen über die Anforderungen mit auf den Weg, die in der dreijährigen Ausbildung auf die künftigen Land- und Tierwirte zukommen. Nicht zuletzt verwies er auf die Möglichkeit, dass Schüler auch zum Praktikum im Betrieb willkommen sind.