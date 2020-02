Blankenhain. An der zweiten Auflage des Kooperationstages von Grafe, Golf-Resort und Helios-Klinik Blankenhain nahmen am Dienstag 120 Jugendliche teil.

Neugierige Schüler-Blicke hinter die Kulissen in Blankenhain

120 Jugendliche aus den Schulen in Blankenhain, Bad Berka und Kranichfeld nahmen an der zweiten Auflage des Kooperationstages teil, mit dem am Dienstag der Farbpigmente-Hersteller Grafe, das Spa-Golf-Resort und die Helios-Klinik Blankenhain ihre Ausbildungsangebote vorstellten. Die drei Unternehmen sind mit mehr als 800 Mitarbeitern die wichtigsten Wirtschaftsfaktoren der Lindenstadt.

Ein gutes Drittel der Schüler interessierte sich diesmal für die kunststoffverarbeitende Industrie. Fünf Grafe-Azubis des ersten und zweiten Lehrjahres begleiteten zusammen mit ihren Ausbildern die Gäste, mit viel Freiraum für Gespräche. Die Schüler durften auch selbst aktiv werden und ihre persönliche Lieblingsfarbe entwickeln. Sie lernten praxisnah die Ausbildungsberufe Industriekaufmann, Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik sowie Fachkraft für Lagerlogistik kennen. Am Ende nahm jeder einen gelben Schuhlöffel mit seinem Namen, eingraviert per Laser, als Unikat mit nach Hause.

Mehr als 30 Schüler entschieden sich für einen Blick hinter die Kulissen des Krankenhauses und lernten dabei neben der Pflegefachkraft auch andere Ausbildungsberufe kennen. In kleinen Gruppen entdeckten die Neuntklässler auch Bereiche, die man als Patient oder Besucher nicht zu sehen bekommt. Im Lager etwa verblüffte Martin Schür mit der Aussage, pro Arbeitstag zwischen 10 und 17 Kilometer zu Fuß zurückzulegen, um alle angeforderten Waren im Haus zu verteilen. Vor dem Zutritt zum OP-Saal und dem Griff zum Besteck mussten die Jugendlichen in sterile Kittel und Handschuhe schlüpfen. Weitere Stationen waren das Labor und die Physiotherapie.