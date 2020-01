Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neujahrsempfang im Saal des Schlosses

Dank und Ehrung für engagierte Bürger sind auch in diesem Jahr ein wichtiger Programmpunkt beim traditionellen Neujahrsempfang der Stadt Blankenhain. Der beginnt am Dienstag, 21. Januar, um 18 Uhr im Saal des Schlosses. Die 1. Beigeordnete der Stadt, Christine Widiger, wird verdienten Blankenhainern Anerkennungen und kleine Präsente überreichen. Bürgermeister Jens Kramer will anschließend in seiner Neujahrsansprache zusammen mit den geladenen Gästen auf das Jahr 2019 zurückblicken sowie die Pläne und Projekte vorstellen, die in den Haushalt für das laufende Jahr einfließen sollen.

Für den musikalischen Rahmen sorgt die Schülerband der Regelschule, die in drei Blöcken unter dem Motto „Blankenhain meets Hollywood“ Klassiker aus der Filmmusik-Geschichte interpretiert. Mit einer gemütlichen Runde bei Sekt und einem kleinen Imbiss sowie der Gelegenheit zu vielen persönlichen Gesprächen soll der Abend ausklingen.