Neun Neuinfektionen in Weimar

Neun neue Corona-Infektionen hat das Weimarer Gesundheitsamt am Samstag bis 16.30 Uhr registriert. Der Inzidenzwert je 100.000 Einwohner stieg dadurch auf 58,38 (Vortag: 49,16). Drei Mal sei die Infektion auf das familiäre Umfeld zurückzuführen, zwei Mal auf das berufliche Umfeld in anderen Landkreisen. In vier Fällen sei der Infektionsweg bisher unbekannt. Im Zusammenhang mit den Infektionen seien jeweils ein Jahrgang in der Albert Schweitzer Grundschule und in der Lucas Cranach Grundschule betroffen.