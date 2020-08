Neustart nach den Ferien für fast 18.000 Schüler

In Weimar und im Weimarer Land erhalten an diesem Samstag, 29. August, 5135 Kinder an den staatlichen Grundschulen ihre Zuckertüten.

Mit einem kräftigen Zuwachs an Mädchen, Jungen und Jugendlichen starten die Schulen in Weimar und im Weimarer Land am Montag nach den Sommerferien wieder durch. Von den Grundschulen bis zum Kolleg und dem Berufsschulverbund Weimarer Land/Sömmerda nehmen 17.979 Schüler allein an den staatlichen Einrichtungen den Unterricht auf. Das sind 937 mehr als im Vorjahr, teilte das Schulamt Mittelthüringen auf Anfrage unserer Zeitung mit. Hinzu kommen mehr als 1000 Privatschüler. Viele von ihnen müssen sich nach dem Lockdown Mitte März zunächst wieder an den Regelbetrieb mit täglichem Präsenzunterricht gewöhnen.