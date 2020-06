Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Nibelungen – frech & witzig“ und Märchen

Seinen Spielbetrieb nimmt auch das Galli Theater wieder auf. Mit „Der Letzte Held – die Nibelungen, frech & witzig“ startet das Theater an der Windischenstraße 4 am Mittwoch, 17. Juni, 20 Uhr, neu durch. Am Donnerstag und Freitag,18. und 19. Juni, jeweils 20 Uhr, wird der „Froschkönig für Erwachsene“ gegeben. Besonders freut das Team um Theaterleiter Krispin Wich sich darauf, für Kinder und Familien endlich wieder Märchen spielen zu können. So führen am Samstag, 20. Juni, 16 Uhr, „Hans im Glück“ und am Sonntag, 21. Juni, 16 Uhr, „Die Bremer Stadtmusikanten“ in eine märchenhafte Welt. Wie Krispin Wich weiter mitteilt, ist die Zuschauerzahl auf 30 Personen beschränkt. Die Zuschauer werden gebeten, die Empfehlungen der Landesregierung und der Stadt Weimar zu beherzigen und die Abstandsregelungen einzuhalten. Karten sollten telefonisch vorbestellt werden. Das Theater müsse dei Kontaktdaten dokumentieren. Diese werden nach Maßgabe des Gesundheitsamtes sofort wieder gelöscht.

Galli-Theater, Tel. 03643/778251