Teresa Tenbergen ist Pfarrerin in Süßenborn

Hanns Guck-in-die-Luft erhielt eine literarische Abmahnung. Denn offenbar befand Heinrich Hoffmann, Autor des Struwwelpeters, das In-Luft-Gucken für wenig effizienten Zeitvertreib. Weil er seine Augen nicht auf den Weg vor ihm, sondern an den Himmel geheftet hat, fällt Hanns in der Geschichte ins Wasser und muss sich schließlich sogar von den Fischen auslachen lassen. Schade eigentlich.

Ich hätte Lust, Hanns zu rehabilitieren. Und mal ein bisschen mit ihm in den Himmel zu schauen. Denn von dem, was mich gerade bedrückt zu Boden sehen lässt, gibt es genug. All die Sorgen und die Seufzer dieser Tage, die Angst um die Zukunft, die sozialen Ungleichgewichte.

Verstehen Sie mich nicht falsch: ich will nicht den Weg aus den Augen verlieren, der sinnvoll zu gehen ist. Aber dabei ein bisschen mehr in den Himmel zu sehen, das würde mir gut tun.

Wie viele Farben der hat, wie schnell die Wolken ziehen. Und wie viel Weite da ist. „Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht“ – mit dieser Einladung aus dem Lukasevangelium beginnt die zweite Adventswoche. Der Advent erzählt davon, dass immer noch etwas zu erwarten ist. Dass Gott sich ungewöhnliche Wege in die Welt sucht. Dass da ein heller Stern zu entdecken ist, auch wenn die Zeiten dunkel scheinen.

Also versuche ich es wie Hanns, ein bisschen zumindest: Ich mach den Rücken ganz gerade, strecke den Kopf nach oben und lass den Himmel über mir weit sein.