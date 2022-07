Niederzimmern: Krumbiegel singt und liest

Sebastian Krumbiegel ist am Sonntag in Niederzimmern zu erleben. Noch gibt es Karten.

Der Verein der Natur- und Heimatfreunde Niederzimmern hat sich in den vergangenen Monaten einen Namen mit seinen Filmdokumentationen über das Ende des Zweiten Weltkrieges im Grammetal gemacht. Jetzt fokussiert er sich auf eine Prinzenrolle. Dank der Kontakte von Vereinschef Herbert Haas dürfen sich Niederzimmerner und Gäste am Sonntag, 10. Juli, auf eine musikalische Lesung mit „Prinzen“-Sänger Sebastian Krumbiegel freuen. Das Programm in der Wigberti-Kirche steht unter dem Titel „Courage zeigen – Warum ein Leben mit Haltung gut tut“ und beginnt um 17 Uhr. Die Lesung war schon 2021 geplant, musste aber wegen Corona verschoben werden. Tickets gibt es über www.heimatverein-niederzimmern.de oder an der Abendkasse. Der Eintritt beträgt 25 Euro.