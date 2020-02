Niederzimmerner Heimspiel beim Sparkassencup als Höhepunkt

Eine Reanimation, zwei Fahrzeugbrände und Hilfe für vier in Not geratene Kinder – das waren die aufregendsten Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Niederzimmern im abgelaufenen Jahr. Marco Ruttkies, damals noch Ortsbrandmeister und seit der Bildung der Landgemeinde Grammetal zum Jahreswechsel nunmehr Wehrführer, zog in der Jahreshauptversammlung die Bilanz der Einsatzabteilung. Zu dieser gehören aktuell 16 Männer und 3 Frauen, sie absolvierten 2019 insgesamt zehn Einsätze und kamen zusammen auf 2167 Einsatzstunden.

Der letzte Einsatz Mitte November hinterließ die tiefsten Erinnerungsspuren: Ein älterer Mann war am frühen Nachmittag bei Arbeiten auf seinem Hof kollabiert, das nächste verfügbare Rettungsdienst-Fahrzeug brauchte aus Blankenhain eine halbe Stunde Anfahrt – die Feuerwehr wurde alarmiert und reanimierte den Mann, bis der Krankenwagen eintraf. Tragisches Ende: Der Mann verstarb später im Krankenhaus.

Den ersten Aufreger des Jahres brachte im April ein Notruf von Passanten, die beobachteten, wie am abgelassenen Wasserspeicher bei Niederzimmern vier Kinder in Not waren. Bis zum Bauch steckten sie im Schlamm fest, der in der Mitte des leeren Beckens lag und in den sie trotz etlicher Warnschilder geraten waren – inklusive ihrer Fahrräder. Vorsichtig und mit Leitern stabilisiert tastete sich die Feuerwehr heran und holte die Kinder heraus.

Apropos Nachwuchs: Für die Niederzimmerner Jugendfeuerwehr zog deren Leiter Robert Klier eine rundum positive Jahresbilanz. 15 Jungen und 9 Mädchen im Alter von 6 bis 18 Jahren gehören zu dieser Truppe und absolvierten 2019 mehr als 1700 Ausbildungsstunden. Jahreshöhepunkt für sie war das Heimspiel beim Sparkassencup der Jugendfeuerwehren. Dabei tummelten sich Ende Juni mehr als 400 Teilnehmer an diversen Wettkampfstationen im und um das Dorf. Der Feuerwehrverein Niederzimmern leistete dabei Herausragendes bei Logistik und Verpflegung.

Klier setzte zudem sein Engagement in der Brandschutz- und Sicherheitserziehung in der Region fort. In knapp 40 Unterrichtsstunden erreichte er mehr als 880 Kinder und Erwachsene. Zwei Evakuierungsübungen und die Installation von 32 Rauchmeldern im Kindergarten gehörten zum Programm. Von Kreisbrandinspektor Steffen Schirmer durfte Klier zum Dank für 15 Jahre Arbeit in diesem Bereich das Brandschutzehrenkreuz des Weimarer Landes am Bande, die höchste Auszeichnung auf Kreisebene, entgegennehmen.

Anja Schiller, Christian Baumgarten und Lucas Bohm überraschten die Wehrleitung sowie die anderen Kameraden mit einer 13-minütigen Show aus Bildern und Videos des Jahres, untermalt mit Feuerwehrsongs und gereimten Dankessprüchen.