Schon im vergangenen Jahr war die Gartenparty zum Todestag Friedrich Nietzsches am Nietzsche-Archiv gut besucht.

Nietzsche privat – Ausstellungseröffnung in Weimar

Weimar. Nietzsche und seine Bestände ungeschönt betrachten: das ist zur neuen Ausstellung im Museum Neues Weimar möglich.

Erstmals zeigt die Klassik-Stiftung die private Einrichtung der Geschwister Nietzsche, von Friedrichs Wohnzimmer bis zu Elisabeths Paraguay-Souvenirs: Zur Eröffnung von „Nietzsche privat – Eine unmögliche Ausstellung“ lädt die Klassik-Stiftung bereits jetzt für den Donnerstag, 24. August, um 17 Uhr in das Museum Neues Weimar ein.

Die Präsentation biete erstmalig Einblicke in die familiäre Einrichtung der Nietzsche-Geschwister. Möbel aus verschiedenen Epochen werden in der Ausstellung unrestauriert und ungeschönt auf Kisten drapiert. So soll der Umgang mit den wissenschaftlich längst nicht aufgearbeiteten Beständen thematisiert werden.

Frei nach dem Motto „wichtig nehmen alle das Sterben: aber noch ist der Tod kein Fest“ – einem Zitat des Philosophen – lädt die Klassik-Stiftung anlässlich des 123. Todestags zudem zur Gartenpartie ein: Gefeiert wird am 25. August, ab 16 Uhr im Nietzsche-Archiv. Die Gäste erwarten Führungen und Blicke hinter die Kulissen der Ausstellung. Es wird auch dazu eingeladen, mit Nietzsche Fotos zu machen. Kleine Postkartencomics geben die Möglichkeit, Nietzsche ganz eigene Worte in den Mund zu legen, heißt es von den Organisatoren. Zum Abend hin wird die Veranstaltung von der Band „Evas Apfel“ musikalisch begleitet. Gäste können sich auch auf Kaffee und Kuchen sowie am Abend auf köstliche, wohlriechende Leichtsinnstropfen freuen, wie das Museum mitteilte.

Der Eintritt zu der Gartenparty ist frei, zur Ausstellung fällt aber der Museumseintrittspreis an. Weitere Informationen zur Ausstellung und Gartenparty finden Interessenten unter www.klassik-stiftung.de.