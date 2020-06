Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nietzsche und die Musik

Erste analoge Veranstaltung der Klassik Stiftung seit März: Rüdiger Görner spricht am Mittwoch, 24. Juni, 18 Uhr, im Studienzentrum der Anna Amalia Bibliothek über die zentrale Rolle der Musik in Nietzsches Denken. Dabei geht er den musikalisch-ästhetischen Aspekten in Nietzsches Werk bis in die Rhythmik seiner Sätze nach. Ulrike Lorenz, Präsidentin der Klassik Stiftung, eröffnet den Abend. Der Eintritt ist frei, im Zuge der Corona-Prävention ist die Teilnahme nur begrenzt möglich. Die Veranstaltung begleitet die Ausstellung „Nietzsche komponiert“ im Goethe-Schiller-Archiv.